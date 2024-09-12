Yalı Çapkını 74. bölüm ne zaman? Yalı Çapkını yeni sezonda diziye hangi oyuncular katıldı?

Yalı Çapkını adlı Star TV'de yayınlanan dizinin 73. bölümüyle 7 Haziran'da ikinci sezonunun bitmesinin ardından Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlayacak sorusu dizinin takipçileri tarafından gündeme getiriliyor. Yalı Çapkını dizisinin üçüncü sezonuyla birlikte tekrar Star TV ekranlarına dönmesi bekleniyor. Peki, Yalı Çapkını 74. bölüm ne zaman? Yalı Çapkını yeni sezonda diziye hangi oyuncular katıldı? Yalı Çapkını 3. sezon tarihi!

YALI ÇAPKINI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yalı Çapkını dizisi hakkında yeni sezonun ne zaman başlayacağına dair yapımcılarından beklenen açıklama geldi. Yalı Çapkını 74. bölümüyle üçüncü sezonunun açılışında 13 Eylül Cuma günü seyirci karşısına çıkacak.

YALI ÇAPKINI YENİ SEZONDA KADROYA KİMLER DAHİL OLACAK?

Yalı Çapkını yeni sezonda diziye Derya Alabora (Ayla) Sinan'ın annesi karakteri ile dahil olacak. Pelin Akil (Diyar) Ferit'in kendisinden yaşca büyük ve değer verdiği bir karakter olarak ve Cem Söküt (Sinan) Seyran'ın yeni erkek arkadaşı olarak Yalı Çapkını dizisine dahil olacak.

YALI ÇAPKINI'NDA EN SON NE OLMUŞTU?

Pelin'in hastalık konusunu bildiğini söylemesi Seyran'ı şaşkınlığa uğratırken, bu gelişme ikili arasındaki bir yardımlaşmaya ön ayak olur. Sevdiklerini koruyabilmek için daha güçlü olmaya karar veren Ferit, girdiği bu zorlu yolda en büyük destekçisi Kont Ziya'dan tavsiyeler alır.

Ferit, Kont Ziya tarafından bambaşka birine dönüştürülürken, onun hal ve tavırlarındaki bu değişim Seyran'ın hiç hoşuna gitmez ve çareyi Halis Ağa'ya haber vermekte bulur.

Ancak bu hamle, Kont Ziya ve Halis Ağa'yı karşı karşıya getirir. Artık bu kötü gidişata dur deme vaktinin geldiğini anlayan Halis Ağa, Korhan Ailesi'nin üzenleri cezalandırmak için kimsenin tahmin edemeyeceği kadar büyük bir planı devreye sokar.

Halis Ağa'nın sona sakladığı asıl sürpriz herkesi şok içinde bırakırken, Seyran ölüm ve yaşam arasındaki ince çizginin üzerindedir.

Yalı Çapkını Oyuncu Kadrosu

Burcu Alptekin'in yönetmen koltuğunda oturduğu Show TV'de yayınlanan Yalı Çapkı'nı dizisinin oyuncu kadrosu şu şekilde: Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor, Mert Ramazan Demir, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Binnur Kaya, Tarık Emir Tekin, Cemre Gümeli.