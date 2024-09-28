Yalı Çapkını Ayla kimdir? Yalı Çapkını'nda Ayla'yı canlandıran Derya Alabora kimdir, kaç yaşında?

Yalı Çapkını isimli dizide Ayla karakteriyle rol almaya başlayan Derya Alabora dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Diziyi takip edenler Yalı Çapkını Ayla kimdir sorusunu araştırırken aynı zamanda Yalı Çapkını'nda Ayla'yı canlandıran Derya Alabora kimdir, kaç yaşında aramaları da hız kazandı. Dizide Sinan karakterinin annesi olarak ortaya çıkan Ayla karakteri Sinan'ın Seyran ile gerçekleştireceği evliliğe itiraz ediyor. Peki, Yalı Çapkını Ayla kimdir? Yalı Çapkını'nda Ayla'yı canlandıran Derya Alabora kimdir, kaç yaşında? İşte Derya Alabora hakkında ayrıntılar.

YALI ÇAPKINI AYLA KİMDİR?

Yalı Çapkını dizisinin üçüncü sezonunda diziyi katılan Ayla karakterini Derya Alabora canlandırmaktadır. Yalı Çapkını'nda Ayla Sinan karakterinin annesi olarak diziye dahil olur ve oğlu Sinan'ın Seyran ile olan beraberliğini onaylamayarak bu durumu bozmak için çalışmaktadır.

DERYA ALABORA KİMDİR?

Derya Harupçu ya da bilinen adıyla Derya Alabora Yücel 19 Ağustos 1959 İstanbul doğumlu Türk tiyatro sanatçısıdır. Opera sanatçısı Nazım Harupçu ile öğretmen Türkan Harupçu'nun tek kızı olarak doğan Derya Alabora, "Alabora" soyadını "ikinci annem" diye adlandırdığı teyzesinden almıştır.

Şişli ve Çağlayan Liselerinde lise eğitimini tamamlayan Derya Alabora Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamladı. Profesyonel meslek hayatına ise eğitiminin ardından Bursa Devlet Tiyatrosu'nda başladı.

Devlet Tiyatroları kariyerinden istifa eden Alabora bir süre Ali Poyrazoğlu ile çalıştıktan sonra Özdemir Çiftçioğlu ile birlikte Tiyatro Grup'u kurdu. 5. Sokak Tiyatrosu, DOT ve garajistanbul'un oyunlarında oynadı.

Oynadığı oyunlardan bazıları, Jean Genet'nin eseri Balkon (Tiyatro Stüdyosu, 1998), Özen Yula'nın yazdığı Ay Tedirginliği, DOT'un ilk oyunu olan ve Bryony Lavery'nin yazdığı Donmuş (Frozen), 2007 İstanbul Tiyatro Festivali'nde sahnelenen deneysel oyun Oyunu Bozun ve Sevim Burak'ın Yanık Saraylar kitabındaki öykülerden Naz Erayda'nın uyarladığı bir oyun olan Ya Seni Rüyasında Bir Daha Hiç Görmezse'dir

DERYA ALABORA'NIN KİŞİSEL HAYATI

1983'ten bu yana Uğur Yücel'le evli olan Alabora'nın 1985 doğumlu Can isminde bir oğlu vardır. Derya Alabora'nın kuzeni oyuncu Mustafa Alabora, onun oğlu ise oyuncu Memet Ali Alabora'dır.

1982 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalından mezun oldu. Aynı bölümde öğretim görevlisi olarak çalışmakta ve Digital Film Academy İstanbul'da ders vermektedir.

DERYA ALABORA'NIN OYNADIĞI TİYATROLAR

İzmir’in Kızları - 2020

Gece Sempozyumu - Eric De Volder - 2018

İstanbul'da Bir Dava: Franz Kafka - Kumpanya Tiyatrosu - 2008

Ya Seni Bir Daha Rüyasında Hiç Göremezse: Sevim Burak - Beşinci Sokak Tiyatrosu - 2006

Donmuş: Bryony Lavery - Tiyatro Dot - 2005

Çift Yönlü Ayna: Arthur Miller - Tiyatro Stüdyosu - 2004

Balkon: Jean Genet - Tiyatro Stüdyosu - 1998

Kan Kardeşleri: Willy Russell - Tiyatro Stüdyosu - 1991

Uzaktan Piyano Sesleri: Jofrey Maddow-John Driver - Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu - 1990

Deli Dumrul: Güngör Dilmen - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1979

DERYA ALABORA'NIN ROL ALDIĞI FİLMLER