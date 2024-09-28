Yalı Çapkını Ayla kimdir? Yalı Çapkını'nda Ayla'yı canlandıran Derya Alabora kimdir, kaç yaşında?
Yalı Çapkını Ayla kimdir sorusu Yalı Çapkını dizisini takip edenler tarafından araştırılıyor. Dizinin bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde Ayla karakteri oğlu Sinan'ın evlenmesine engel olmaya çalışıyor. Peki, Yalı Çapkını Ayla kimdir? Yalı Çapkını'nda Ayla'yı canlandıran Derya Alabora kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar.
Yalı Çapkını isimli dizide Ayla karakteriyle rol almaya başlayan Derya Alabora dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Diziyi takip edenler Yalı Çapkını Ayla kimdir sorusunu araştırırken aynı zamanda Yalı Çapkını'nda Ayla'yı canlandıran Derya Alabora kimdir, kaç yaşında aramaları da hız kazandı. Dizide Sinan karakterinin annesi olarak ortaya çıkan Ayla karakteri Sinan'ın Seyran ile gerçekleştireceği evliliğe itiraz ediyor. Peki, Yalı Çapkını Ayla kimdir? Yalı Çapkını'nda Ayla'yı canlandıran Derya Alabora kimdir, kaç yaşında? İşte Derya Alabora hakkında ayrıntılar.
YALI ÇAPKINI AYLA KİMDİR?
Yalı Çapkını dizisinin üçüncü sezonunda diziyi katılan Ayla karakterini Derya Alabora canlandırmaktadır. Yalı Çapkını'nda Ayla Sinan karakterinin annesi olarak diziye dahil olur ve oğlu Sinan'ın Seyran ile olan beraberliğini onaylamayarak bu durumu bozmak için çalışmaktadır.
DERYA ALABORA KİMDİR?
Derya Harupçu ya da bilinen adıyla Derya Alabora Yücel 19 Ağustos 1959 İstanbul doğumlu Türk tiyatro sanatçısıdır. Opera sanatçısı Nazım Harupçu ile öğretmen Türkan Harupçu'nun tek kızı olarak doğan Derya Alabora, "Alabora" soyadını "ikinci annem" diye adlandırdığı teyzesinden almıştır.
Şişli ve Çağlayan Liselerinde lise eğitimini tamamlayan Derya Alabora Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamladı. Profesyonel meslek hayatına ise eğitiminin ardından Bursa Devlet Tiyatrosu'nda başladı.
Devlet Tiyatroları kariyerinden istifa eden Alabora bir süre Ali Poyrazoğlu ile çalıştıktan sonra Özdemir Çiftçioğlu ile birlikte Tiyatro Grup'u kurdu. 5. Sokak Tiyatrosu, DOT ve garajistanbul'un oyunlarında oynadı.
Oynadığı oyunlardan bazıları, Jean Genet'nin eseri Balkon (Tiyatro Stüdyosu, 1998), Özen Yula'nın yazdığı Ay Tedirginliği, DOT'un ilk oyunu olan ve Bryony Lavery'nin yazdığı Donmuş (Frozen), 2007 İstanbul Tiyatro Festivali'nde sahnelenen deneysel oyun Oyunu Bozun ve Sevim Burak'ın Yanık Saraylar kitabındaki öykülerden Naz Erayda'nın uyarladığı bir oyun olan Ya Seni Rüyasında Bir Daha Hiç Görmezse'dir
DERYA ALABORA'NIN KİŞİSEL HAYATI
1983'ten bu yana Uğur Yücel'le evli olan Alabora'nın 1985 doğumlu Can isminde bir oğlu vardır. Derya Alabora'nın kuzeni oyuncu Mustafa Alabora, onun oğlu ise oyuncu Memet Ali Alabora'dır.
1982 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalından mezun oldu. Aynı bölümde öğretim görevlisi olarak çalışmakta ve Digital Film Academy İstanbul'da ders vermektedir.
DERYA ALABORA'NIN OYNADIĞI TİYATROLAR
- İzmir’in Kızları - 2020
- Gece Sempozyumu - Eric De Volder - 2018
- İstanbul'da Bir Dava: Franz Kafka - Kumpanya Tiyatrosu - 2008
- Ya Seni Bir Daha Rüyasında Hiç Göremezse: Sevim Burak - Beşinci Sokak Tiyatrosu - 2006
- Donmuş: Bryony Lavery - Tiyatro Dot - 2005
- Çift Yönlü Ayna: Arthur Miller - Tiyatro Stüdyosu - 2004
- Balkon: Jean Genet - Tiyatro Stüdyosu - 1998
- Kan Kardeşleri: Willy Russell - Tiyatro Stüdyosu - 1991
- Uzaktan Piyano Sesleri: Jofrey Maddow-John Driver - Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu - 1990
- Deli Dumrul: Güngör Dilmen - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1979
DERYA ALABORA'NIN ROL ALDIĞI FİLMLER
- Bir Kırık Bebek (Yön. Nisan Akman, 1987) - Aysel (Derya Yücel adıyla.)
- Dönersen Islık Çal (Yön. Orhan Oğuz, 1993)
- İz (Yön. Yeşim Ustaoğlu, 1994)Y
- engeç Sepeti (Yön. Yavuz Özkan, 1995)
- 80. Adım (Yön. Tomris Giritlioğlu, 1996) - Aslı
- Şaşıfelek Çıkmazı (Yön. Mahinur Ergun 1996-1998, Çağan Irmak 2001) (TV) - Aysel
- Masumiyet (Yön. Zeki Demirkubuz, 1997) - Uğur
- Bana Old and Wise'ı Çal (Yön. Çağan Irmak, 1998) - Eda
- Salkım Hanımın Taneleri (Yön. Tomris Giritlioğlu, 1999) - Nimet
- Renkli Dünyalar (Yön. Ünal Küpeli, 1999) (TV)
- Aşk Meydan Savaşı (Yön. Ömür Atay 2002, Yalçın Yelence 2003) (TV) - Mine
- Simbiyotik (Yön. Harun Özakıncı, 2004) (Gösterime girmedi.)
- Aşk Her Yaşta (Yön. Raşit Çelikezer, 2005) (TV) - Canan
- Adem'in Trenleri (Yön. Barış Pirhasan, 2007) - Şükran
- Pandora'nın Kutusu (Yön. Yeşim Ustaoğlu, 2008) - Nesrin
- Karanlıktakiler (2009) - UmayEzber - (Yön. Tolga Öztorun, 2009)
- ES-ES (2009-2010) - SelminAyrılık - 2010
- Küçük Hanımefendi (2011-2012) - Fehime
- Çıplak Gerçek (2012) - Hazal'ın Annesi
- A Most Wanted Man (İnsan Avı) - (Yön. Anton Corbijn, 2014) - Leyla Oktay
- Deliha (2014) - Aysel
- İstanbul Sokakları - (2016)
- Olanlar Oldu (2017) (Antula)
- Deliha 2 (2018) (Aysel)
- İyi Günde Kötü Günde (2020) - Meral
- Acans (2021) - Nilgün
- İçimizden Biri (2021) - Eva Vilson
- Kırmızı Oda (2021-2022) - Vildan (Wilma) - Konuk oyuncu
- Ah Nerede (2022) - Perihan
- Çöp Adam (2023) - Viran
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