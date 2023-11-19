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Yalıkavakspor, Avrupa Kupası’nda son 16 turunda

Ajans Haberleri
  • 19.11.2023 23:25
  • Giriş: 19.11.2023 23:25
  • Güncelleme: 19.11.2023 23:25
Kaynak: İHA
Yalıkavakspor, Avrupa Kupası’nda son 16 turunda

EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3. Tur’da mücadele eden Yalıkavakspor, deplasmanda 36-27 yendiği İtalya’nın SSV Brixen Südtirol takımını rövanş maçında da 28-19 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

 
Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da Armada Praxis Yalıkavakspor 14-10 önde kapattı.
Türkiye’yi temsil edecek olan Yenimahalle Belediyespor ile Yalıkavakspor’un mücadele edeceği EHF Kadınlar Avrupa Kupası Son 16 Turu kuraları 21 Kasım tarihinde çekilecek.

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