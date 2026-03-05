Yalnız bırakanlar törende de yoktu

İstanbul’da bir öğretmenin okulda öğrencisi tarafından öldürülmesi, istismara karşı adalet arayan bir annenin ve kızının şüpheli şekilde ölümü koruma mekanizmalarını yeniden tartışmaya açtı. Her iki olayda iki kadının gereken tüm uyarıları yapmasına rağmen çağrıların yanıtsız kalmasına tepki sürüyor.

İstanbul’un Çekmeköy ilçesindeki Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 17 yaşındaki öğrencisi F.S.B. tarafından bıçaklanarak öldürülen 44 yaşındaki biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik, Konya’da son yolculuğuna uğurlandı. Törende öğretmenin 10 yaşındaki oğlu Kemal Çelik, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. 11. sınıf öğrencisi F.S.B. "görevi başındaki memuru kasten öldürmek" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklandı. Gazeteci Burak Doğan’ın haberine göre, öğrenci F.S.B. ifadesinde yanında her zaman bıçak taşıdığını iddia ederek “Rastgele bir sınıfa girip ilk kimi gördüysem ona saldırdım, planlı değildi” iddiasında bulundu.

BAKAN YUSUF TEKİN’E İSTİFA SORUSU

DİSK, KESK, TMMOB ve İstanbul Tabip Odası yaptığı ortak açıklamada okullarda ve işyerlerinde artan şiddetin münferit olmadığını vurgulanarak "Yıllardır yapılan uyarılara rağmen kalıcı, bilimsel ve önleyici politikalar hayata geçirilmedi. Şiddet artık yalnızca eğitim kurumlarında değil; sağlık merkezlerinde, fabrikalarda ve tüm işyerlerinde emekçilere yöneliyor" denildi.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek de öğretmen Fatma Nur Çelik’in yaşamını yitirmesine ilişkin soru önergesi verdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e “Siyasal sorumluluk gereği istifa etmeyi düşünüyor musunuz?” sorusunu yöneltti.

ÖĞRETMENİN ÇIĞLIĞINI DUYAN OLMADI

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya "Öğretmenimiz ‘sıradaki biz olabiliriz’ diyerek katilinin adını bir yıl önce bildirmiş. Fatma Nur öğretmen MEB’in bu çığlığı duyması için daha ne yapmalıydı" diye sordu.