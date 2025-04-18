Yalnız bırakıldık

Ülkede otizmli birey olmak da zor, otizmli bireye sahip olan aile olmak da. Otizmli bireyler eğitimden sağlığa, sağlık, sosyal haklardan toplumdaki farkındalık eksikliğinin getirdiği problemlere dek pek çok alanda engeller yaşıyor. Aileler, devlet desteğinin yetersizliği nedeniyle maddi hem manevi olarak yıpranıyor. Yeteri kadar destek göremeyen aileler, toplumdan da soyutlanıyor. Özellikle ergen ve yetişkin bakım merkezlerine çok daha fazla ihtiyaç duyulduğu, ilerleyen dönemlerde ise huzurevi ve yaşlı bakım merkezi ihtiyacının da ortaya çıkacağı vurgulanıyor.

İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği Başkanı Avukat Sedef Erken ve Başkan Yardımcısı Sarah Başar otizmli çocuğu olan ailelerden yalnızca birkaçı.

Fotoğraf: Depo Photos

ADAPTE OLAMIYORLAR

12 yaşında otizmli bir kızı olan Başar, sorunlara dikkat çekti. Devlet ve özel eğitim kurumlarının sayısı ile kapasiteleri ile eğitime erişiminin yetersiz kaldığını söyleyen Başar ‘‘Çoğunlukla devlet okullarına giden otizmlilerin de nitelikli bir eğitim aldıkları söylenemez’’ dedi. Başar, şöyle devam etti: ‘‘Aileler desteksiz kalıyor, giderek toplumdan soyutlanıyor, adapte olamıyor. Bu da bağımsız yaşam becerilerinin geliştirilmesini zorluyor. Tüm bu sorunlarla baş edemeyince yetişkin bakım merkezlerine çok daha fazla ihtiyaç duyuluyor. Kaynaştırma sınıflarında ve özel eğitim kurumlarında da otizmli çocuklar çeşitli sorunlarla karşılaşıyor. Özel eğitim konusunda deneyimli öğretmen sayısının azlığı çocuklarımızın eğitim kalitesini olumsuz etkiliyor. Devlet okullarındaki otizmlilerin bulunduğu sınıflarda kamera sistemi yok. Dolayısıyla neyin ne kadar yapılabildiğine dair bir denetleme yok. Okulların fiziksel koşulları çocukların ihtiyaçlarına uygun değil.​ Yatılı merkezlerde bilinçsiz ve yetersiz personel eksikliği çok yaygın.’’

Sarah Başar

İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği Başkan Yardıcısı

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ÖMÜR BOYU FARKINDALIK

Avukat Sedef Erken ise erken tanının hâlâ büyük bir sorun olduğunu belirterek ‘‘Tanı konulan çocuklar içinse düzenli, nitelikli özel eğitime ulaşmak çok zor. Devlet okullarındaki kaynaştırma sisteminde ciddi eksikler var; öğretmenler desteklenmiyor, sınıflar hazırlıksız. Aileler, çocuklarının eğitim hakkı için sürekli bir mücadele vermek zorunda kalıyor. Bu süreçlerde hepimiz yalnız bırakılıyoruz. Ama asıl büyük eksiklik, çocuklar büyüyünce ortaya çıkıyor. Otizm sadece çocuklukla sınırlı değil, ömür boyu süren bir farklılık. Ancak gençlere ve yetişkinlere yönelik destek sistemleri neredeyse yok. İstihdam, bağımsız yaşam, sosyal hayata katılım… Bunların hiçbiri sistemli bir şekilde planlanmıyor" dedi.

Avukat Sedef Erken

İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği Başkanı

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2 BİN 750 TL CEZA VERİLDİ

Otizmli bireylere yönelik şiddet vakalarının da arttığını söyleyen Sarah Başar, ‘‘Malesef adalet sisteminin düzgün çalışmamasından dolayı verilen cezalar da yetersiz, caydırıcı değil. Darp eden bir bakım personelini mahkeme 2 bin 750 TL para cezası ile salıveriyor. Bu kişiyi bir süre sonra yine başka bir merkezde görmeniz de mümkün. Otizmlilerin korunması ve desteklenmesi konusunda daha etkili politikaların geliştirilmesi kesinlikle en büyük ihtiyaç" değerlendirmesini yaptı.

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ACİL SERVİSLER DÜZENLENMELİ

Otizmlilerin ve ailelerin karşılaştığı sorunlardan bazıları:

• Farkındalık eksikliği: Her ne kadar ülkemizdeki yüzlerce dernek bu konularda çalışmalar yapsa da, toplumda otizm konusunda yeterli bilgi ve farkındalığın bulunmaması, otizmli bireylerin sosyal hayata katılımını zorlaştırıyor.

• Eğitime erişememek: Devlet eğitimin, sadece iki seansını karşılıyor. Bu da, özellikle maddi imkânları kısıtlı aileler için büyük bir engel teşkil ediyor.

• Destek hizmetlerinin yetersizliği: Aileler, danışmanlık, otizmli bireylerin eğitimi ve bakımı konusunda yeterli destek hizmetlerine erişimde zorluklar yaşıyor.

• Sağlık alanındaki yetersizlikler: Tanı ve teşhisi sürecinin geç başlaması erken müdahale şansını azaltıyor. Bunu geciktiren durumların başındaysa uzman eksikliğiyle başlıyor.

• Acil servislerde otizmliler için uygun koşulların olmaması: Aşırı duyarlılığı olan otizmliler için hastanelerde uygun sessiz alanlar, özel bakım bölümleri ve personel desteği sağlanmıyor. Otizm camiasının yıllardır talebi olan acil müdahale birimi/odası gibi talepleri gözardı ediliyor.

• İlaçların SGK kapsamına alınmaması: Otizmli bireyler için kullanılan bazı ilaçlar SGK kapsamında değil ve çok pahalı.