Yalnız değil birlikteyiz

HABER MERKEZİ

Saray’ın talimatıyla başlayan yargı operasyonu kapsamında eylemlere katıldığı için 300’ü aşkın öğrencinin tutuklanmasına yönelik tepkiler sürüyor. İstanbul Esenler’deki Metris Cezaevi’ndeki tutuklu gençleri ziyaret eden CHP’li Milletvekili Utku Çakırözer, öğrencilerin ilettikleri mektupları kamuoyu ile paylaştı. Gençler, “Gösteri yasaktı, niye gittiniz’ diyorlar. Demokratik gösteri bizim temel hakkımız, bu hakkımızı kullandık. Tamamen hukuksuz bir tutukluluk yaşıyoruz. Biz yatarız, çıkarız. Yeter ki dışarıdakiler dirensin. Yalnız olmadığımızı bilmeye ihtiyacımız var. Güzel günler göreceğiz, buna inanıyoruz” mesajını verdi.

CHP’li Çakırözer yaptığı açıklamada, “Protestolara katılmayanları bile tutuklamışlar. Ama gördüğümüz şu; içeride demokrasi, adalet inançlarından vazgeçmemişler” dedi.

MİTİNGDE OLMAYAN BİLE TUTUKLANDI

Metris Cezaevi’nde tutulan gençlerin ilettikleri mesajların bir kısmı şu şekilde:

Yusuf Başyiğit: “23 yaşındayım, Esenler’de depoda çalışıyorum. Aksaray tramvay durağında gözaltına alındım. Polis darbetti, Vatan Emniyet’te kötü muamele gördük. Tuvalet yasağı bile getirdiler. Koğuşta 10 kişi kalıyoruz. Birimiz yerde yatıyor.”

Azad İzci: “23 yaşındayım. İstanbul Üniversitesi öğrencisiyim. Tramvay durağında gözaltına alındım. Demokratik gösteri temel hakkımız. Belge diye gösterdikleri tek şey gözaltına aldıktan sonra ellerim kelepçeli fotoğrafım. Gözaltı süresince sanki intikam alınır gibi muamele gördük.”

Araz Denizcioğlu: “Üniversite öğrencisiyim. Saraçhane’de yoktum. Tramvayın içinden polis tarafından çıkarıldım. Suratıma yumruk yedim. Tekmelediler. Ters kelepçe ile 3 saat geçirdim. Basın gelince duruyorlar gidince dövüyorlardı.’’

Ömer Çelebi: “Özgür Özel’i dinledikten sonra ayrıldım. Miting bitince polise metronun yolunu sordum. 20 metre sonra gözaltına alındım. Delil olarak gösterilen tek fotoğrafım polisin gözaltına aldığı an. Onlar da biliyor masum olduğumuzu. Hâkim tutuklama kararımızı açıkladıktan sonra kaçarcasına ayrıldı salondan. Yalnız olmadığımızı bilmeye ihtiyacımız var.”

Serhat Yağmur: “Esenyurt’ta işçiyim. Saraçhane’den bir grup koşuyordu. Polis onlara doğru gidiyordu. Grubu uyardım oraya gitmeyin diye. Arkamda polis varmış, beni yaka paça aldılar. Darbedildim ve polis hakaret etti.’’

Burak Yıldız: “18 yaşındayım. Markette çalışıyorum. Pazartesi günü Saraçhane’den ayrılıp eve döndüm. Şafak operasyonu ile evden gözaltına alındım. Tamamen hukuksuz bir tutukluluk yaşıyoruz. Biz yatarız çıkarız. Yeter ki dışarıdakiler dirensin.”

Yusuf Efe Aktaş: “Kent Üniversitesi’nde öğrenciyim. Bir kafede çalışıyordum. Saraçhane’ye her gün gelebilmek için işimden ayrılmak zorunda kaldım. Çarşamba akşam 20.00 gibi gözaltına alındım. Gözaltı sırasında bana 3-4 yumruk atıldı. Karakolda da yemek yoktu. Henüz kıyafet, çorap alamadık. Kantin de kapalı.”