‘Yalnız değilsiniz’ çağrısı yükseldi

Bu yıl 76’ncısı düzenlenen Uluslararası Berlin Film Festivali’nde (Berlinale) Altın Ayı İlker Çatak’ın ‘Sarı Zarflar’, Gümüş Ayı ise Emin Alper’in ‘Kurtuluş’ filmine verildi. Alper, Almanya’nın başkenti Berlin’deki Berlinale Palast’ta düzenlenen gecede yaptığı ödül konuşmasında Gazze’den İran’a Rojava’dan Türkiye’de tutuklu gazetecilere, siyasetçilere kadar “Yalnız değilsiniz” diye seslenerek törene damgasını vurdu. Altın Ayı ödülünü genç yaşta yaşamını yitiren yönetmen Seyfi Teoman’a adayan Çatak ise filmlerin kolektif emekle ortaya çıktığını söyledi.

KOŞULLAR KORKUNÇ

Başrolünde Caner Cindoruk, Berkay Ateş, Feyyaz Duman ve Naz Göktan yer aldığı Kurtuluş filminin korkunç suçlar işleyenler hakkında olduğuna dikkat çeken yönetmen Emin Alper konuşmasında, “Gazze’de en korkunç koşullar altında yaşayan ve ölen Filistinliler, yalnız değilsiniz. Zulmün altında acı çeken İran halkı, yalnız değilsiniz. Rojava’da ve Ortadoğu’da neredeyse bir asırdır hakları için mücadele eden Kürtler, yalnız değilsiniz. Son olarak, benim halkım, yalnız değilsiniz” dedi.

Hakların adım adım kaybedildiği, insanların insan yerine konulmadığı koşullarda yaşanan dışlanmışlık duygusuna dikkat çekerek tutuklu bulunan siyasetçi ve gazetecilere de seslenen Alper şunları söyledi: “Dört yıldır cezaevinde olan sevgili arkadaşım Çiğdem, yalnız değilsin. Tayfun, Can ve Mine, siz de yalnız değilsiniz. Sekiz yıldır hapiste olan Osman Kavala, dokuz yıldır Selahattin Demirtaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve hapiste olan tüm belediye başkanları. Onlara oy veren milyonlarca insan: Yalnız değilsiniz, yalnız kalmayacaksınız. Yalnız kalmayacağız.”

İMAMOĞLU’NDAN TEŞEKKÜR

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Alper’e teşekkür etti. İmamoğlu, Silivri’den gönderdiği mesajda "Alper’in yaptığı konuşmayı izledim. Ülkesi için dertlenmesi, haksızlıkları dile getirmesi güçlü sanatçı kişiliğinin yanı sıra, toplumsal sorumluluk taşıyan aydın kimliğini de ortaya koyuyor. Yalnız değiliz. Millet bizimle" dedi.

Tutuklandıktan sonra görevinden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da Alper’in konuşmasını X hesabından paylaşarak, “Sessiz değiliz. Yalnız değiliz” ifadelerini kullandı. Özgü Namal ve Tansu Biçer’in başrollerini paylaştığı Sarı Zarflar’ın yönetmeni İlker Çatak ise ödül konuşmasında filmlerin kolektif emekle ortaya çıktığına işaret etti. Çatak şöyle konuştu: “Aslında politik bir metin hazırlamıştım. Ama okumamaya karar verdim. Filmler konuşsun istiyorum. Bu filmin sorduğu politik sorular kendi diliyle orada. Sahneyi, bu filmi birlikte yaptığım insanlara bırakmak istiyorum. Ödülün gerçek kahramanları onlar. Bir filmi tek başına yapmıyorsunuz. Bu bir kolektif emek. Genç bir sinema öğrencisiyken burada Seyfi Teoman’ın filmlerini izledim. İstanbul’da çektiğim kısa filmimi izledi ve bana inandı. Eğer bugün burada olsaydı, gülümsüyor olurdu. Altın Ayı’yı ona adıyorum.”

∗∗∗

YAŞASIN ÖZGÜR FİLİSTİN!

Törende Filistin’e destek mesajları verildi. GWFF En İyi İlk Uzun Metraj Film Ödülü’ne lâyık görülen yönetmen Abdallah Alkhatib, “Alman hükümetine son sözüm: İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği soykırımın ortaklarısınız. Dünyanın sonuna kadar özgür Filistin!” dedi.

En İyi Kısa Film Altın Ayı Ödülü alan Lübnanlı yönetmen Marie-Rose Osta ise “Bu ödülün beni mutlu etmesi dışında bir anlamı varsa, Lübnanlı ve Filistinli çocukların pazarlık konusu olamayacağı anlamına gelsin” diye konuştu.