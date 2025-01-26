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Yalnız yaşadığı evde çıkan yangında hayatını kaybetti

Ajans Haberleri
  • 26.01.2025 19:42
  • Giriş: 26.01.2025 19:42
  • Güncelleme: 26.01.2025 19:42
Kaynak: DHA
Yalnız yaşadığı evde çıkan yangında hayatını kaybetti

YENİŞEHİR (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Yenişehir ilçesinde, Ahmet Papur (85), yalnız yaşadığı 2 katlı evde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Yenişehir ilçesinin kırsal Burcun Mahallesi'nde Ahmet Papur'un yalnız yaşadığı 2 katlı müstakil evde saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören mahallelinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını 1 saatte söndürürken, evde yapılan incelemede Ahmet Papur'un cansız bedeni bulundu. Papur’un cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı. (DHA)

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