Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Adıyaman’da, 56 yaşındaki Şener Gündüz, yalnız yaşadığı evinde yakınları tarafından ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi 998 Sokak yakınlarında yalnız yaşayan Şener Gündüz’ün (56), evine gelen yakınları Gündüz’den haber alamayınca kendi imkanlarıyla kapıyı açarak içeriye girdi.

Şener Gündüz’ü uyuduğu yatağında hareketsiz bir şekilde bulan Gündüz’ün yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Gündüz’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerince evde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalar neticesinde daha önceden rahatsızlığı bulunan Gündüz’ün hastalığı nedeniyle öldüğü belirlendi.