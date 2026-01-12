Giriş / Abone Ol
Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Ajans Haberleri
  • 12.01.2026 16:08
Kaynak: DHA
Emre EFE/POLATLI (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Polatlı ilçesinde kaynakçı Hikmet Köpük (47), yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

Mehmet Akif Mahallesi Çamlıca Caddesi’ndeki bir evde yaşayan Hikmek Köpük'ten haber alamayan yakınları durumu polis bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Köpük'ün cansız bedeni ile karşılaştı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Hikmet Köpük'ün ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. (DHA)

