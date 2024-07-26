Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Kaynak: DHA
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde yalnız yaşayan Selim Paprat'ın (59) evinden kötü kokular yayılınca, komşuları polise haber verdi. Çilingirle girilen dairede Paprat'ın cesedi bulundu.
Olay, Urganlı Mahallesi'nde meydana geldi. Selim Paprat'ın yalnız yaşadığı tek katlı evinden kötü koku yayılması üzerine, komşuları jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Paprat'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Paprat'ın cesedi yapılan incelemenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Paprat'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.