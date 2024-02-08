Yalnız yaşayan şahıs apart dairesinde ölü bulundu

Denizli’de bir apart dairesinde tek başına yaşayan 41 yaşındaki şahıs, odasında ölü olarak bulundu.



Olay, Pamukkale ilçesi Atalar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir süredir apart dairesinde yaşayan Ahmet Tekin’den (41) bir süredir haber alamayan arkadaşları dairesine girdi.

Ahmet Tekin’i hareketsiz halde bulan arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Tekin’in yaşamını yitirdiğini belirledi.



Olay yeri inceleme ve savcının adreste yaptığı incelemelerin ardından Tekin’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Morguna kaldırıldı. Tekin’in intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerine durulduğu öğrenilirken, kesin ölüm sebebi otopsini ardından kesinlik kazanacağı belirtildi.