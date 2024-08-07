Yalnızca adı ‘çiftçi bankası’

Ziraat Bankası, 2024 yılının ilk yarısına ilişkin finansal tablolarını açıkladı. Bankanın toplam kredilerin yalnızca yüzde 26’sını ihtisas kredileri oluşturdu. Krediler içerisindeki en büyük pay ise işletme kredilerinin.

Ambleminde yer alan buğday başağı ile tarımı desteklemeyi simgeleyen Ziraat Bankası son yıllarda ticari banka gibi faaliyet gösteriyor.

Faaliyet alanı "tarım sektörünün finansman ihtiyacını karşılamak" olarak açıklanan bankanın bitkisel ve hayvansal üretim, su ürünleri ve tarımsal mekanizasyon konularında doğrudan üreticilere kendi kaynaklarından tarımsal işletme ve yatırım kredileri kullandırdığı belirtiliyor.

Bankanın ayırca Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’ne kullandırdığı krediler aracılığıyla tarım sektöründe faaliyet gösteren kişi ve kurumlara mali destek sağlamayı amaçladığı ifade ediliyor.

Bankanın finansal tablolarında ise çiftçiye destek hedefinden uzaklaşıldığı bir kez daha görüldü.

Bankanın 31 Haziran'da sona eren döneme ilişkin mali raporunda toplam kredi hacminin 2 trilyon 134 milyar TL’ye ulaştığı görüldü. Bu kredilerin yalnızca 556 milyar 666 milyon TL’sini tarımsal nitelikli çiftçi destek kredilerinin yer aldığı ihtisas kredileri oluşturdu.

Tarıma finansman yaratmak için kurulan bankanın sağladığı her 100 liralık kredinin sadece 26’sı ihtisas kredisi olarak sektöre ulaştı. Bankanın açıklamasına göre tarım kredilerini kullananların sayısı 1 milyon kişiye yaklaştı.

Bankanın kredi hacminin yüzde 73,9’u ihtisas dışı kredilerden kaynaklandı. 1 trilyon 577 milyar liralık ihtisas dışı kredi sağlayan banka, bu tutarın 809,2 milyar lirasını işletme kredisi, 251,9 milyar lirasını ise ihracat kredisi olarak sağladı. Tüketici kredilerinin toplamı ise 182,8 milyar TL oldu.

181 MİLYAR TL YAKIN İZLEMEDE

Bankanın 181 milyar 6 milyon TL’lik kredisi ise yakın izlemede takip ediliyor. Bu kredilerin 18,9 milyar TL’sini ihtisas kredileri oluştururken 132,7 milyar TL’si işletme kredilerinden kaynaklandı.

Ayrıca son günlerde zarar ettiği yönünde haberlerin çıktığı Ziraat Bankası, yılın ilk yarısında 30,6 Milyar TL net kâr elde ettiğini açıkladı.