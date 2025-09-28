Yalova Adliyesi girişinde yaşanan silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Yalova Adliyesi önünde 26 Eylül'de Ömer A'nın (31), husumetlisi Halis T'yi (40) silahla öldürüp yoldan geçen E.K'yi (77) ise bacağından yaralamasıyla ilgili gözaltına alınan Ömer A. ile kardeşi Z.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa'da gözaltına alınan Ömer A'nın amcası Ş.A'nın da Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savcılık ve nöbetçi hakimliğe bağlanması sağlandı.

Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Ömer A. ile kardeşi Z.A. tutuklanırken Ş.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OLAY

Bursa 18. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Yalova'dan SEGBİS aracılığıyla katılmak üzere adliyeye gelen Halis T. (40), aracında unuttuğu eşyasını almak için döndüğü sırada pusuda bekleyen Ömer A'nın (31) silahlı saldırısında hayatını kaybetmiş, saldırı sırasında çevrede bulunan vatandaşlardan E.K. (77) de bacağından yaralanmıştı.

Olaydan kısa süre sonra Ömer A. yakalanmış, olayla ilgili kardeşi Z.A. ile amcası Ş.A. düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.