Yalova Adliyesi önünde silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Yalova Adliyesi önünde husumetli kişiler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Olay sonrası kaçan şüpheli yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncel
  • 26.09.2025 11:18
  • Giriş: 26.09.2025 11:18
  • Güncelleme: 26.09.2025 11:24
Kaynak: DHA
Fotoğraf: DHA

Yalova Adliyesi önündeki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Kaçan şüpheli yakalandı.

Yalova Adliyesi'nde sabah saatlerinde karşılaşan husumetliler arasında çıkan tartışma, dışarıda kavgaya dönüştü.

Kavgada Ömer A., yanında bulunan silahla 40 yaşındaki Halis Turan'ı öldürdü, 1 kişiyi ise diz kapağından yaraladı.

Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, olay sonrası kaçan Ömer A., Atatürk Enstitüsü Bahçesi'nde ekipler tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

