Yalova Adliyesi önünde silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Yalova Adliyesi önünde husumetli kişiler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Olay sonrası kaçan şüpheli yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Yalova Adliyesi'nde sabah saatlerinde karşılaşan husumetliler arasında çıkan tartışma, dışarıda kavgaya dönüştü.
Kavgada Ömer A., yanında bulunan silahla 40 yaşındaki Halis Turan'ı öldürdü, 1 kişiyi ise diz kapağından yaraladı.
Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, olay sonrası kaçan Ömer A., Atatürk Enstitüsü Bahçesi'nde ekipler tarafından yakalanıp gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.