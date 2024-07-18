Yalova Adliyesi önünde silahlı kavga: 2 kişi yaralandı

Yalova Adliyesi önünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayın ardından 9 şüpheli gözaltına alındı.

Yalova'da adliye çıkışında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Yalova Adliyesi'nde görülen duruşma sonrası yol üzerinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada O.K. ve C.O., tabancayla açılan ateş sonucu yaralandı.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Adliyede görevli polislerin havaya ateş ederek müdahalede bulunduğu olaya ilişkin 9 şüpheli gözaltına alındı.

Yaralanan 2 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.