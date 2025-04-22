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Yalova-Bursa kara yolunda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Yalova-Bursa kara yolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yurt
  • 22.04.2025 14:57
  • Giriş: 22.04.2025 14:57
  • Güncelleme: 22.04.2025 15:01
Kaynak: AA
Yalova-Bursa kara yolunda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Fotoğraf: AA

Bolu'dan İzmir'e gitmek üzere yola çıkan Kamil Koç firmasına ait Orhan Şentürk (60) idaresindeki 16 VD 838 plakalı yolcu otobüsü, Yalova-Bursa kara yolu Süpürgelik mevkisi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 yolcu olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan şoför ve muavin, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

13 yolcusu olduğu öğrenilen otobüsün yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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