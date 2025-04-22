Yalova-Bursa yolunda yolcu otobüsü devrildi

Yalova-Bursa karayolunda bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Alınan bilgiye göre, saat 13.30 sularında Yalova’dan Bursa yönüne giden yolcu otobüsü Süpürgelik mevkisinde yolun sağına yan yattı. Kaza sonrası çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı kaza kırım ekipleri, 112 ekipleri, jandarma ve bölge trafik ekibi sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahale sonrası hastanelere kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.