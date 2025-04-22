Yalova-Bursa yolundaki otobüs kazasında ölen kişinin kimliği belli oldu

Yalova-Bursa karayolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden kişinin kimliği belli oldu.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Yalova-Bursa karayolu Süpürgelik mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Ş. idaresindeki 16 16 VD 838 plakalı yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen bir sebeple yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı’na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere sevk edilirken, 57 yaşındaki Özcan Şen ise hayatını kaybetti. Kaza sebebiyle trafik bir süreliğine aksarken, otobüsün kaldırılmasıyla normale döndü.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.