Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Yalova'da 1 ton 150 kilogram kaçak midye ele geçirildi

Ajans Haberleri
  • 22.04.2024 15:25
  • Giriş: 22.04.2024 15:25
  • Güncelleme: 22.04.2024 15:25
Kaynak: AA
Yalova'da 1 ton 150 kilogram kaçak midye ele geçirildi

 Yalova'nın Altınova ilçesinde 1 ton 150 kilogram kaçak midye ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Altınova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hersek Mahallesi Tersaneler Caddesi'ndeki tekne limanı önünde yaptıkları kontrolde şüpheli bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 160 çuval içerisinde 1 ton 150 kilogram midye ele geçirildi.

Ekipler, araçtaki İ.S, R.Y, R.K, Z.K. ile S.A'yı gözaltına aldı.

Haklarında adli ve idari işlem başlatılan 5 şüpheliye, 131 bin 210 lira para cezası uygulanırken, ele geçirilen midyeler ekiplerce yeniden denize bırakıldı.

BirGün'e Abone Ol