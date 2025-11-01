Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Yalova'da 2 katlı binada yangın: Ev kullanılamaz hale geldi

Yalova'nın Seyrantepe Mahallesi'nde bulunan iki katlı binanın üst katında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, olay yerine giden ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında kimsenin olmadığı ev kullanılamaz hale geldi.

Güncel
  • 01.11.2025 19:13
  • Giriş: 01.11.2025 19:13
  • Güncelleme: 01.11.2025 19:24
Kaynak: AA
Yalova'da 2 katlı binada yangın: Ev kullanılamaz hale geldi
Fotoğraf: DHA

Yalova'da 2 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Seyrantepe Mahallesi'nde bulunan iki katlı binanın üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti.

İkinci katın tamamını saran alevleri söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı.

Yangın sırasında kimsenin olmadığı ev kullanılamaz hale geldi.

BirGün'e Abone Ol