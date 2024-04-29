Yalova'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Yalova'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Edinilen bilgiye göre, Yalova-Bursa kara yolundan Orhangazi istikametine giden E.K’nin kullandığı 06 BY 0006 plakalı cip, önce aynı istikamette ilerleyen R.K. idaresindeki 74 BG 438 plakalı otomobile, ardından da E.K. yönetimindeki 34 RY 4796 plakalı otomobile çarptı.
Hızını alamayan cip, yol kenarındaki restoranın bahçesindeki duvarına çarparak durabildi.
Kazada 34 RY 4796 plakalı otomobilde bulunan ve çarpmanın etkisiyle dışarı savrulan 61 yaşındaki Ajda Sayınberk hayatını kaybetti. 3 araçtaki 1'i çocuk toplam 7 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.