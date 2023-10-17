Yalova'da 335 binden fazla uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi

Yalova’nın Altınova ilçesinde 335 bin 300 uyuşturucu içerikli hap ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yalova'dan geçecek şüphelilerin çevre illere uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaştı.

Panelvan bir minibüsü takibe alan ekipler, aracı Altınova ilçesindeki kontrol noktasında durdurarak sürücü K.K’yi gözaltına aldı.

Araçta yapılan aramada 335 bin 300 adet sentetik ecza grubu hap ele geçirildi. Bunun, Yalova Emniyet Müdürlüğünce bugüne kadar ele geçirilen en yüksek miktarda sentetik ecza hap olduğu bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.