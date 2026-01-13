Yalova'da 48 gündür süren planlı su kesintisi uygulaması sona erdi

Yalova'da 26 Kasım 2025'te uygulanmaya başlayan planlı su kesintisi uygulaması bugün (13 Ocak Salı) sona erdi.

Kasım ayında doluluk oranı yüzde 10 olarak ölçülen Gökçe Barajı'ndaki su seviyesinin ocak ayında yüzde 15'e yükseldi.

Yalova Belediyesi, 48 gündür kent genelinde uygulanan kesintilerin bugün itibarıyla son bulduğunu duyurdu.

Yalova Belediyesi tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada, “Gökçe Barajı’nda su rezervimizin yeniden yüzde 15 doluluk seviyesine ulaşmasıyla birlikte uyguladığımız, Yalova su eylem planı kapsamındaki planlı su kesintileri 13 Ocak tarihi itibarıyla sona erecektir. Bu süreçte göstermiş olduğunuz sabır, anlayış ve duyarlılık için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.