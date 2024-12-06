Yalova'da 70 litre sahte alkol ele geçirildi
Yalova'da düzenlenen operasyonda 70 litre kaçak alkol ele geçirildi.
Kaynak: AA
Polis ekiplerince sahte alkol üretimi yapan ve bunları yılbaşında piyasaya sürülecekleri değerlendirilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Yalova merkezi ile Çiftlikköy ve Altınova ilçelerinde belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 70 litre sahte alkol, 5 kazan, karıştırıcı mikser ve 7 bin 200 doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Polis ekipleri Ş.S, C.B. ve M.S'yi gözaltına aldı.