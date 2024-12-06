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Yalova'da 70 litre sahte alkol ele geçirildi

Yalova'da düzenlenen operasyonda 70 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Ajans Haberleri
  • 06.12.2024 23:55
  • Giriş: 06.12.2024 23:55
  • Güncelleme: 07.12.2024 00:00
Kaynak: AA
Yalova'da 70 litre sahte alkol ele geçirildi

Polis ekiplerince sahte alkol üretimi yapan ve bunları yılbaşında piyasaya sürülecekleri değerlendirilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Yalova merkezi ile Çiftlikköy ve Altınova ilçelerinde belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 70 litre sahte alkol, 5 kazan, karıştırıcı mikser ve 7 bin 200 doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Polis ekipleri Ş.S, C.B. ve M.S'yi gözaltına aldı.

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