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Yalova'da araçların üzerine çıkıp etrafa biber gazı sıkan kişi gözaltına alındı

Yalova'da biriyle yaşadığı tartışmanın ardından park halindeki bir otomobilin üstüne çıkan ve kendisine müdahale etmek isteyenlere biber gazı sıkan adam, gözaltına alındı.

Ajans Haberleri
  • 12.08.2023 22:19
  • Giriş: 12.08.2023 22:19
  • Güncelleme: 12.08.2023 22:20
Kaynak: AA
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Yalova'da araçların üzerine çıkıp etrafa biber gazı sıkan kişi gözaltına alındı

Cumhuriyet Caddesi Ay Sokağı mevkisinde, biriyle yaşadığı tartışma sonrasında park halindeki bir otomobilin üzerine çıkan B.Ş, cep telefonuyla kaydedilen görüntülere göre, kendisine müdahale etmek isteyenlere biber gazı sıktı.

B.Ş, araçtan inmesi için üzerine meyve kasası fırlatan bir kişiye de biber gazı sıktıktan sonra olay yerine gelen yunus ekiplerine ait polis otosunun üzerine atladı.

Polisin biber gazlı müdahalesiyle aracın üzerinden indirilen B.Ş. gözaltına aldı.

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