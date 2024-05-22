Yalova'da asma tavanı çöken nikah dairesinde 4 kişi yaralandı

Yalova Belediyesi, nikah dairesinin asma tavanının çökmesi nedeniyle 4 kişinin hafif yaralandığını bildirdi.

Yalova Belediyesi, Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde hizmet veren nikah dairesinin asma tavanının bilinemeyen nedenle çöktüğünü açıkladı.

Açıklamada, "Çökme esnasında işlem yapmakta olan 4 kişi hafif yaralanmış olup, kontrol amaçlı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştır. Durumlarında herhangi bir ciddiyet yoktur. Konuyla ilgili Belediye Başkanımızın talimatları doğrultusunda inceleme başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin personel, 2'sinin ise vatandaş olduğu öğrenildi.