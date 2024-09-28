Yalova'da başkasına ait hesaptan 100 bin lira çeken 2 zanlı tutuklandı
Yalova'da 72 yaşındaki vatandaşın banka kartını kullanarak hesabından 100 bin lira çeken 2 zanlı tutuklandı.
Kaynak: AA
Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Subaşı Beldesinde yaşayan 72 yaşında A.M., banka hesabından 100 bin lira para çekildiğini fark ettikten sonra İlçe Jandarma Komutanlığına giderek şikayetçi oldu.
Mağdurun şikayeti üzerine çalışma yapan ekipler, banka kartını kullanarak parayı çektiği değerlendirilen A.K, T.Ö. ve A.A’yı gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen A.K. ve T.Ö,nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı.
Kadın şüpheli A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.