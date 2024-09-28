Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Yalova'da başkasına ait hesaptan 100 bin lira çeken 2 zanlı tutuklandı

Yalova'da 72 yaşındaki vatandaşın banka kartını kullanarak hesabından 100 bin lira çeken 2 zanlı tutuklandı.

Güncel
  • 28.09.2024 23:29
  • Giriş: 28.09.2024 23:29
  • Güncelleme: 28.09.2024 23:32
Kaynak: AA
Yalova'da başkasına ait hesaptan 100 bin lira çeken 2 zanlı tutuklandı
AA

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Subaşı Beldesinde yaşayan 72 yaşında A.M., banka hesabından 100 bin lira para çekildiğini fark ettikten sonra İlçe Jandarma Komutanlığına giderek şikayetçi oldu.

Mağdurun şikayeti üzerine çalışma yapan ekipler, banka kartını kullanarak parayı çektiği değerlendirilen A.K, T.Ö. ve A.A’yı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen A.K. ve T.Ö,nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı.

Kadın şüpheli A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BirGün'e Abone Ol