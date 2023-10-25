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Yalova'da beton mikserinin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Yalova'da, beton mikserinin altında kalan kadın hayatını kaybetti.

Ajans Haberleri
  • 25.10.2023 12:56
  • Giriş: 25.10.2023 12:56
  • Güncelleme: 25.10.2023 12:56
Kaynak: AA
Yalova'da beton mikserinin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Yalova merkez Adnan Menderes Mahallesi Şehit Yaşar Kuş Caddesi'nde, bir şirkete ait M.E. idaresindeki beton mikseri, yaya olan 32 yaşında iki çocuk annesi Nurşen Bulut'a çarptı.

Mikserin altında kalarak olay yerinde hayatını kaybeden kadının cenazesi, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Beton mikserinin şoförü gözaltına alındı.

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