Yalova'da bir erkek, tartıştığı komşusunu öldürdü

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, tartıştığı komşusunu tabancayla öldüren şüpheli aynı silahla intihar etti.

Kocadere köyünde komşu oldukları öğrenilen İlhan D. (65) ile Özcan Özdiler (60) arasında kahvehanede henüz bilinemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından kahvehaneden ayrılan İlhan D, evine girmek isteyen komşusu Özdiler'e tabancayla ateş açtı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, vücuduna 4 kurşun isabet eden Özdiler'in yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Zanlının ise kendisini yakalamak için bölgeye gelen jandarma ekiplerini fark edince aynı silahla intihar ettiği belirlendi.

Özdiler ile İlhan D'nin cenazeleri, otopsi işlemleri için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.