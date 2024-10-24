Yalova'da bir kadın domuz bağıyla öldürülmüş halde bulundu

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde mantar üretim tesisi bulunan kadın girişimci Canan Cerit, evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Çiftlikköy ilçesi Sultaniye Mahallesi 5008 Sokak’ta bulunan bir binanın ikinci katında ikamet eden 55 yaşındaki Canan Cerit’ten haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Adrese giden polis, sağlık ekipleriyle birlikte daireye itfaiyenin yardımıyla girdi. Ekipler, Cerit'in "domuz bağı" olarak bilinen yöntemle bağlandığını belirledi.

Olay sonrasında savcı ve olay yeri inceleme ekipleri çalışma gerçekleştirdi. Kadının cesedi ardından otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

2 ÇALIŞANI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ DÜŞÜNÜLÜYOR

Öte yandan ilk belirlemelere göre kadının, yanında çalışan yabancı uyruklu 2 kişi tarafından boğularak öldürüldüğü ihtimali üzerinde duruluyor. Cinayetin dün (23 Ekim) sabah saatlerinde işlendiği tahmin ediliyor.

Öte yandan cinayet şüphelilerinin olay sonrası bölgeden uzaklaştığı ve yurt dışına kaçtığı, zanlıların kadına ait değerli eşya ve paraları aldığı iddia ediliyor.



Cinayet sonrası Sefabey Caddesi’nde bulunan otoparkta kadının şirketine ait araçta olay yeri inceleme ekipleri çalışma gerçekleştirdi. Araçta arama yapan ekipler parmak izi aldı. Şüphelilerin merkeze bu araçla geldiği düşünülüyor.