Yalova'da bir kadın domuz bağıyla öldürülmüştü: Kahvaltı bahanesiyle gelmişler

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde mantar üretim tesisi bulunan 55 yaşındaki girişimci Canan Cerit, evinde "domuz bağıyla" öldürülmüş halde bulundu. Olay günü şüphelilerin Cerit'e ‘kahvaltı’ bahanesiyle gelip öldürdükleri belirtildi.

Canan Cerit'in, haftanın bazı günleri evinde çalışanları ile kahvaltı yaptığı, olay günü de şüphelilerin kahvaltı yapma bahanesiyle eve geldiği belirtildi.

Olay, 23 Ekim tarihinde sabah saatlerinde Çiftlikköy ilçesi Sultaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Mantar üretimi yapan iş kadını Canan Cerit'ten haber alamayan yakınları, polise haber verdi.

EŞYA VE PARA ÇALDIKLARI İDDİA EDİLDİ

İhbar üzerine kadının 4 katlı binanın 2’nci katındaki evine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ekipler, Cerit’i yerde elleri ve ayakları arkadan halatla bağlanmış ve yüzüstü yatar halde buldu. Ekipler, Cerit'in "domuz bağı" olarak bilinen yöntemle bağlandığını belirledi.

Cerit’in yanında çalışan İran uyruklu 1'i kadın 3 kişi tarafından öldürülüp değerli eşya ve paraların çalındığı iddia edildi.

Canan Cerit’in haftanın bazı günlerinde, çalışanlarıyla evinde kahvaltı yaptıktan sonra iş yerine geçtiği ve olay günü de şüphelilerin eve kahvaltı yapma bahanesiyle geldiği belirtildi.

ŞÜPHELİLER İRAN'A KAÇMIŞ OLABİLİR

Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Canan Cerit'in cenazesi, dün Termal ilçesinde bulunan Gökçedere Merkez Nur Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Termal İlçe Mezarlığı’nda defnedildi.

Şüphelilerin İran'a kaçmış olabileceği değerlendirilirken, soruşturma sürüyor.