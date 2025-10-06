Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Yalova'da bir kadın, evli olduğu erkek tarafından katledildi

Yalova’da Belgin A., evli olduğu Özgür A. tarafından silahla vurularak öldürüldü. Cinayetin ardından kaçan Özgür A.’nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kadın
  • 06.10.2025 11:40
  • Giriş: 06.10.2025 11:40
  • Güncelleme: 06.10.2025 11:45
Kaynak: AA
Yalova'da bir kadın, evli olduğu erkek tarafından katledildi
Fotoğraf: AA

Yalova'nın Altınova ilçesinde Belgin A. (39), evli olduğu Özgür A. tarafından tabancayla vurularak katledildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden Belgin A.'nın cansuz bedeni , yapılan incelemelerin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Özgür A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

BirGün'e Abone Ol