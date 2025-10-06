Yalova'da bir kadın, evli olduğu erkek tarafından katledildi
Yalova’da Belgin A., evli olduğu Özgür A. tarafından silahla vurularak öldürüldü. Cinayetin ardından kaçan Özgür A.’nın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
Yalova'nın Altınova ilçesinde Belgin A. (39), evli olduğu Özgür A. tarafından tabancayla vurularak katledildi.
Olay yerinde hayatını kaybeden Belgin A.'nın cansuz bedeni , yapılan incelemelerin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Özgür A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.