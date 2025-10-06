Yalova'da bir kadın, evli olduğu erkek tarafından katledildi

Yalova’da Belgin A., evli olduğu Özgür A. tarafından silahla vurularak öldürüldü. Cinayetin ardından kaçan Özgür A.’nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kadın 06.10.2025 11:40 Giriş: 06.10.2025 11:40

Güncelleme: 06.10.2025 11:45 Kaynak: AA

Fotoğraf: AA