Yalova'da bir kırtasiyeci 'askıda defter kalem' uygulaması başlattı

Yalova'da İsmetpaşa Mahallesi Girne Caddesi'nde bulunan kırtasiye dükkanını işleten Dilek Yaşar, genellikle fırınlarda yapılan askıda ekmek uygulamasını örnek alarak maddi durumu iyi olmayan çocuklar için askıda defter kalem uygulaması başlattı.

Yaşar, gazetecilere, ailesi, yakınları ve arkadaşlarının desteğiyle başlattığı çalışmaya, alışverişe gelen vatandaşların da katkı sağladığını söyledi.

Bu uygulamanın diğer kırtasiyelere de örnek olmasını dileyen Yaşar, "Arkadaşlarımla sohbet esnasında böyle bir fikir gelişti. 'İhtiyaç sahiplerine ulaşmak için nasıl bir uygulama yapabiliriz?' dedik. Normalde askıda ekmek gibi bir şey var. Biz de bunu kırtasiyeye çevirmek istedik. Bu şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaşmak istiyoruz" dedi.

Destekler verenlere teşekkür eden Yaşar, "Çok fazla ihtiyaç sahibi olan var. Hayat paylaştıkça güzel. Daha çok insanımıza, çocuğumuza ulaşmak, daha çok aileye destek olmak amaçlarımızdan bir tanesi. İnşallah daha ileri boyutlara gider, daha da büyür kampanyamız. Şimdilik burada uyguluyoruz. İnşallah başka kırtasiyeler de örnek alır" diye konuştu.