Yalova'da dalgıç polislerin eğitim dalışında fark ettiği tarihi eserler denizden çıkarıldı

Yalova'da deniz polisinin Marmara Denizi açıklarında eğitim dalışı sırasında fark ettiği, 9 ila 13'üncü yüzyıllara tarihlendirilen amfora ve ahşap parçalar ile balast taşları çıkarıldı.

Ajans Haberleri 22.08.2023 15:47 Giriş: 22.08.2023 15:47

Güncelleme: 22.08.2023 15:48 Kaynak: AA

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