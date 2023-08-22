Yalova'da dalgıç polislerin eğitim dalışında fark ettiği tarihi eserler denizden çıkarıldı
Yalova'da deniz polisinin Marmara Denizi açıklarında eğitim dalışı sırasında fark ettiği, 9 ila 13'üncü yüzyıllara tarihlendirilen amfora ve ahşap parçalar ile balast taşları çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerinin eğitim çalışmalarında önceki yıllarda antik kent kalıntılarına rastlandı.
Yalova Müze Müdürlüğü başkanlığında Bursa Uludağ Üniversitesi Sualtı Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Serkan Gündüz koordinatörlüğünde dalgıç polisler ile Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu uzmanları bu alana dalış gerçekleştirdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde "Yalova Gazi 1 Batığı" adı verilen alanda yapılan çalışmalarda 9 ila 13'üncü yüzyıllarda ticarette yoğun olarak kullanılan günsenin (ganos) tip 1 formunda 10 amfora, ahşap parçaları ve akarsulardan çıkarılıp gemilerde kullanılan balast taşlarına ulaşıldı. Bu tarihi eserler, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü önüne getirildi.
Yalova Valisi Hülya Kaya, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ziya Karatekin ile İl Emniyet Müdürü Salih Gözüm'ün katıldığı programda, Doç. Dr. Gündüz eserler hakkında bilgi verdi.