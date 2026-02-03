Giriş / Abone Ol
Yalova'da denizde, feribot iskelesi bölgesinde kadın cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ve 40 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadının cesedi, otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Güncel
  • 03.02.2026 14:42
  • Giriş: 03.02.2026 14:42
  • Güncelleme: 03.02.2026 14:45
Kaynak: AA
Yalova'da denizde kadın cesedi bulundu
Fotoğraf: AA

Yalova'da feribot iskelesi bölgesinde kadın cesedi bulundu.

Yalova merkezdeki İDO Feribot İskelesi yanında deniz yüzeyinde bir kadını hareketsiz görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Bölgeye sevk edilen Yalova Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından denizden çıkarılan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Üzerinden kimlik çıkmayan ve 40 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadının cesedi, otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

