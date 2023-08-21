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Yalova'da devrilen hurda yüklü tırda sıkışan sürücüyü vatandaşlar kurtardı

İstanbul-İzmir otoyolu üzerindeki dinlenme tesisine giriş yaptığı sırada devrilen tırda sıkışan sürücüyü vatandaşlar kurtardı.

Ajans Haberleri
  • 21.08.2023 11:55
  • Giriş: 21.08.2023 11:55
  • Güncelleme: 21.08.2023 11:55
Kaynak: AA
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Yalova'da devrilen hurda yüklü tırda sıkışan sürücüyü vatandaşlar kurtardı

İstanbul'dan Bursa istikametine seyir halindeki Osman Bakırlı yönetimindeki hurda yüklü 17 ACB 648 plakalı tır, İstanbul-İzmir otoyolu üzerindeki Altınova Oksijen Tesislerine girdiği sırada yoldan çıkarak devrildi.

Hurdaların etrafa dağıldığı kazada tır içerisinde sıkışan sürücü, tesiste bulunan vatandaşların çabasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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