Yalova'da fırtına nedeniyle taşan deniz suları lunaparka zarar verdi

Yalova'da etkili olan fırtına nedeniyle taşan deniz sularının bastığı ev, iş yeri ve caddelerde maddi zarar meydana geldi.

Turuncu kategoride bulunan Yalova'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına, sahil bölgelerinde bulunan bina, işletme ve caddelere büyük zarar verdi.

Dev dalgaların neden olduğu su baskını nedeniyle zarar gören il merkezindeki lunaparkta da eğlence cihazları ve teçhizatlar kullanılmayacak duruma geldi.