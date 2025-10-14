Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Yalova'da İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' operasyonu: 8 gözaltı

Yalova İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında, İl Müdürü S.S.C.’nin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Güncel
  • 14.10.2025 12:01
  • Giriş: 14.10.2025 12:01
  • Güncelleme: 14.10.2025 12:21
Kaynak: DHA
Yalova'da İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' operasyonu: 8 gözaltı
Fotoğraf: DHA

Yalova İl Göç İdaresi Müdürü S.S.C.'nin aralarında bulunduğu 8 kişi, 'Rüşvet' ve 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne yönelik 'Rüşvet', 'İrtikap', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Görevi kötüye kullanma' suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü'nün ilgili ekipleri operasyon düzenlendi.

İl Göç İdaresi Müdürü S.S.C.'nin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında 1 kişinin de arandığı bildirildi.

BirGün'e Abone Ol