Yalova'da İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' operasyonu: 8 gözaltı
Yalova İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında, İl Müdürü S.S.C.’nin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: DHA
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne yönelik 'Rüşvet', 'İrtikap', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Görevi kötüye kullanma' suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü'nün ilgili ekipleri operasyon düzenlendi.
İl Göç İdaresi Müdürü S.S.C.'nin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında 1 kişinin de arandığı bildirildi.