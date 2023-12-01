Yalova'da işçi servisi ile minibüsün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde tersane işçilerini taşıyan servis aracı ile bir minibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Koru beldesi Harbiş Kavşağı'nda işçileri taşıyan H.K. idaresindeki servis minibüsü ile M.Ö'nün kullandığı minibüs çarpıştı.
Güvenlik kamerasınca görüntülenen kazada, sürücüler ile servis aracındaki 4 tersane işçisi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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