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Yalova'da işçi servisi ile minibüsün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 01.12.2023 17:05
  • Giriş: 01.12.2023 17:05
  • Güncelleme: 01.12.2023 17:05
Kaynak: AA
Yalova'da işçi servisi ile minibüsün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde tersane işçilerini taşıyan servis aracı ile bir minibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Koru beldesi Harbiş Kavşağı'nda işçileri taşıyan H.K. idaresindeki servis minibüsü ile M.Ö'nün kullandığı minibüs çarpıştı.

Güvenlik kamerasınca görüntülenen kazada, sürücüler ile servis aracındaki 4 tersane işçisi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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