Yalova'da IŞİD operasyonunda çatışma çıktı: 3 polis hayatını kaybetti

Yalova'da polis ekipleri tarafından yapılan IŞİD operasyonu sırasında şüphelilerin polise ateş açması sonucu çatışma çıktı. Çatışma sonucu 3 polis hayatını kaybederken, 8 polis ve 1 bekçi yaralandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince IŞİD'e yönelik merkeze bağlı Elmalık köyü yolundaki bir eve operasyon düzenlendi. Operasyonda çıkan çatışma sonucu 8 polis ve 1 bekçi yaralandı.

Öte yandan evin çevresi polis ekipleri tarafından çevrilirken, bölgeden zaman zaman silah sesleri duyuldu. Bursa’dan da takviye özel harekat ekipleri de bölgeye sevk edildi.

3 POLİS HAYATINI KAYBETTİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklama yaptı. Yerlikaya, şunları söyledi:

"Bu operasyonlardan biri de bu sabah saat 02.00’da Yalova’da gerçekleşmiştir. İsmet Paşa Mahallesi, Seher sokak’ta bulunan bir adrese düzenlenen operasyon sırasında, DEAŞ’lı teröristler tarafından kahraman polislerimize ateş açılmıştır.

Bu hain saldırı sonucunda maalesef 3 kahraman polisimiz şehit olmuştur. Saldırıda 8 polisimiz ve 1 bekçimiz de yaralanmıştır. Teröristlerin bulunduğu evde kadınlar ve çocukların olması nedeniyle operasyon büyük bir hassasiyetle yürütülmüştür. Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edilmiştir.

"6 TERÖRİST ÖLÜ OLARAK ELE GEÇİRİLMİŞTİR"

Çıkan çatışmada 6 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Bu teröristler Türk vatandaşıdır. Operasyon saat 09.40’da tamamlanmıştır. Bu topraklarda huzur ve güvenliğimizi hedef alanlar, karşılarında daima cesareti ve fedakârlığıyla destan yazan güvenlik güçlerimizi bulmaktadır.

Şehitlerimiz, aziz milletimizin huzur ve güvenliği için canlarını ortaya koymuşlardır. Onlar, görevini yaparken şehadete yürüyen kahramanlarımızdır. Şehit polislerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, emniyet teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun. Tedavileri devam eden yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyorum."

5 GÖZALTI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından soruşturma hakkında açıklama yaptı.

Tunç, "Yalova ilimizde DEAŞ terör örgütü üyelerinin bulunduğu eve yapılan operasyon sırasında şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet, yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum" dedi.

Yılmaz Tunç, şunları söyledi: "Hepimizi derinden üzen olayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup 5 şüpheli gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir. Aziz şehitlerimizin ruhu şâd, kederli ailelerinin ve aziz milletimizin başı sağ olsun."

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

RTÜK, Yalova’da IŞİD’e yönelik yürütülen operasyon kapsamında meydana gelen çatışmayla ilgili olarak geçici yayın yasağı getirildiğini duyurdu.

RTÜK’ten yapılan açıklamada, "Yalova ilimizde terör örgütü DAEŞ’e yönelik yürütülen operasyon kapsamında meydana gelen olayla ilgili olarak geçici yayın yasağı getirilmiştir" denildi.

YALOVA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Yalova Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yalova Emniyet Müdürlüğümüzün sorumluluk bölgesinde, DEAŞ terör örgütüne yönelik planlı olarak gerçekleştirilen operasyon sırasında meydana gelen olayda 7 polis memuru yaralanmıştır.

Olay kapsamında, Bursa ilinden Özel Harekât destek ekipleri bölgeye sevk edilerek operasyonel destek sağlanmıştır. Yaralanan 7 polis memuru derhâl hastaneye sevk edilmiş olup, yapılan ilk tıbbi değerlendirmelere göre yaralı personelin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Olay yerinde güvenlik önlemleri ve müdahale çalışmaları, takviye kuvvetlerin katılımıyla kontrollü şekilde devam etmektedir."

ÇATIŞMANIN OLDUĞU BÖLGEDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Yalova Valiliği bölgede bulunan 5 okulda bugün eğitime ara verildiğini duyurdu.

Doğalgaz ve elektriklerin kesildiği çatışma bölgesine sivil vatandaşların ve araçların girmesine izin verilmiyor.

OPERASYONUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Yalova’da polisin IŞİD'e yönelik düzenlediği operasyonun bazı ayrıntıları ortaya çıktı.

Güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmanın ardından polis ekipleri merkeze yaklaşık 9 kilometre uzaklıktaki Elmalık köyünde belirlenen adrese yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Evden ateş açılmasıyla çatışma yaşandı. Açılan ilk ateş sırasında 7 polis memuru yaralandı.