Yalova'da IŞİD operasyonunda çatışma çıktı: 7 polis yaralandı, yayın yasağı getirildi

Yalova'da polis ekipleri tarafından yapılan IŞİD operasyonu sırasında şüphelilerin polise ateş açması sonucu çatışma çıktı. Çatışma sonucu 7 polis yaralandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince IŞİD'e yönelik merkeze bağlı Elmalık köyü yolundaki bir eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda çıkan çatışma sonucu 7 polis yaralandı.

Hastaneye kaldırılan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan evin çevresi polis ekipleri tarafından çevrilirken, bölgeden zaman zaman silah sesleri duyuluyor.

Bursa’dan da takviye özel harekat ekipleri de bölgeye sevk edildi.

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

RTÜK, Yalova’da IŞİD’e yönelik yürütülen operasyon kapsamında meydana gelen çatışmayla ilgili olarak geçici yayın yasağı getirildiğini duyurdu.

RTÜK’ten yapılan açıklamada, "Yalova ilimizde terör örgütü DAEŞ’e yönelik yürütülen operasyon kapsamında meydana gelen olayla ilgili olarak geçici yayın yasağı getirilmiştir" denildi.

YALOVA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Yalova Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yalova Emniyet Müdürlüğümüzün sorumluluk bölgesinde, DEAŞ terör örgütüne yönelik planlı olarak gerçekleştirilen operasyon sırasında meydana gelen olayda 7 polis memuru yaralanmıştır.

Olay kapsamında, Bursa ilinden Özel Harekât destek ekipleri bölgeye sevk edilerek operasyonel destek sağlanmıştır. Yaralanan 7 polis memuru derhâl hastaneye sevk edilmiş olup, yapılan ilk tıbbi değerlendirmelere göre yaralı personelin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Olay yerinde güvenlik önlemleri ve müdahale çalışmaları, takviye kuvvetlerin katılımıyla kontrollü şekilde devam etmektedir."

ÇATIŞMANIN OLDUĞU BÖLGEDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Yalova Valiliği bölgede bulunan 5 okulda bugün eğitime ara verildiğini duyurdu.

Doğalgaz ve elektriklerin kesildiği çatışma bölgesine sivil vatandaşların ve araçların girmesine izin verilmiyor.

OPERASYONUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Yalova’da polisin IŞİD'e yönelik düzenlediği operasyonun bazı ayrıntıları ortaya çıktı.

Güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmanın ardından polis ekipleri merkeze yaklaşık 9 kilometre uzaklıktaki Elmalık köyünde belirlenen adrese yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Evden ateş açılmasıyla çatışma yaşandı. Açılan ilk ateş sırasında 7 polis memuru yaralandı.