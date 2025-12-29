Yalova'da IŞİD operasyonunda çatışma çıktı: 7 polis yaralı
Yalova’da polis ekiplerinin IŞİD’e yönelik operasyonu sırasında şüphelilerin ateş açması üzerine çatışma çıktı. Çatışmada 7 polis yaralanırken, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince IŞİD'e yönelik merkeze bağlı Elmalık köyü yolundaki bir eve operasyon düzenlendi.
Operasyonda çıkan çatışma sonucu 7 polis yaralandı.
Hastaneye kaldırılan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
YALOVA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Yalova Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Yalova Emniyet Müdürlüğümüzün sorumluluk bölgesinde, DEAŞ terör örgütüne yönelik planlı olarak gerçekleştirilen operasyon sırasında meydana gelen olayda 7 polis memuru yaralanmıştır.
Olay kapsamında, Bursa ilinden Özel Harekât destek ekipleri bölgeye sevk edilerek operasyonel destek sağlanmıştır. Yaralanan 7 polis memuru derhâl hastaneye sevk edilmiş olup, yapılan ilk tıbbi değerlendirmelere göre yaralı personelin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Olay yerinde güvenlik önlemleri ve müdahale çalışmaları, takviye kuvvetlerin katılımıyla kontrollü şekilde devam etmektedir."