Yalova'da kanoyla denize açıldıktan sonra kaybolan 2 kişi aranıyor: Valilikten açıklama

Yalova'nın Armutlu ilçesinde kanoyla denize açıldıktan sonra kaybolan 2 kişi için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Hüseyin Piner (33) ve Yücel Coşkun (28), Dereağzı mevkisinden önceki gün 2 kişilik kanoyla denize açıldı. Bozburun mevkisine doğru ilerleyen iki arkadaş, Tavşantepe bölgesinde kayboldu.

Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerinin hem havadan hem de denizden arama kurtarma çalışması başlattığı Piner ve Coşkun'un son olarak Sahil Güvenlik yetkilileriyle telefonla görüşüp yardım istediği öğrenildi.

Kısa bir süre sonra sinyal alınan bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri kanonun boş olduğunu tespit etti.

2 arkadaşın dengelerini kaybedip alabora oldukları ya da sahile yüzerek geçebileceklerini düşünüp kanoyu terk etmiş olabilecekleri değerlendiriliyor.

Arama kurtarma çalışmaları, 3 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik helikopteri,1 Sahil Güvenlik dalış timi, 1 deniz polisi, 1 deniz polis dalış timi, 6 AFAD lastik botu, STK'ler ve kara araçlarıyla birlikte 20 unsur ve 79 personelle devam ediyor.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Yalova Valiliği yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“25 Ağustos 2024 tarihinde saat 17.20'de 112 Acil Çağrı Merkezimize yapılan ihbarda; Armutlu ilçemizde bulunan Armutlu Meslek Yüksekokulu önünden içerisinde iki şahsın bulunduğu şişme kanonun olumsuz hava koşulları nedeniyle sürüklendiği ve karaya dönüş yapamadıkları bildirilmiştir. İlgili ihbar, saat 17.25'te Armutlu ilçemizde bulunan Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığına bağlı KB-4504 Sahil Güvenlik Botuna iletilmiş olup 17.30'da çıkış yapan bot, 17.33'te ihbar edilen bölgeye ulaşmıştır. Yapılan bölge taramasında herhangi bir temas tespitine rastlanmadığının merkeze bildirilmesi üzerine daha detaylı arama faaliyetinde bulunmak üzere saat 18.20'de TCSG-25, KB-55 ve KB-9 adlı Sahil Güvenlik unsurları arama kurtarma maksadı ile bölgeye gönderilmiştir. Yapılan kontroller neticesinde, TCSG-25 tarafından saat 18.57'de Armutlu açıklarında mavi-lacivert renkli şişme bir kano tespit edilmiş ancak şişme kanonun üstünde ve çevresinde aranan şahıslara rastlanmamıştır. Gün boyunca arama kurtarma sahasında, 3 Sahil Güvenlik Botu, 1 SG Helikopteri, 1 SG Dalış Timi, 1 Deniz Polisi botu, 1 Deniz Polis Dalış Timi, 6 AFAD Lastik Botu, STK'lar ve kara araçları ile birlikte 20 unsur ve 79 personel ile arama ve kurtarma faaliyetleri aralıksız olarak devam etmektedir.”

Basın Açıklaması.



📌 Armutlu’da Kaybolan Şahıslar Hakkında. pic.twitter.com/oO9CIkIf7V — T.C. Yalova Valiliği (@yalovavaliligi) August 26, 2024

SALDIRIYA UĞRAYAN MUHABİR ŞİKAYETÇİ OLDU

Arama kurtarma çalışmaları sürerken 2 arkadaşın yakınları olduğu iddia edilen bir grup, bölgede gelişmeleri takip eden Demirören Haber Ajansı muhabiri Zehra Baykal'a saldırdı.

Kulağından ve çeşitli yerlerinden yaralanan Baykal, sağlık ekipleri tarafından Armutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Baykal, tedavisinin ardından polis merkezine giderek şüphelilerden şikayetçi oldu.