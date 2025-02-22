Yalova'da kar yağışı nedeniyle otomobilde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
Kaynak: AA
Yalova'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda otomobilde mahsur kalan 3 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, merkeze bağlı Sugören köyü Höyüktepe mevkisinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle otomobilde 3 kişinin mahsur kaldığı ihbarı geldiği belirtildi.
Bölgeye sevk edilen 4 kişilik AFAD, Turkuaz Arama Kurtarma ve jandarma ekiplerinin arazi aracıyla mahsur kalan vatandaşlara ulaştığı kaydedildi.
Yapılan çalışmalar sonucunda bulundukları alandan alınarak jandarma ekiplerine teslim edilen vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu vurgulandı.