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Yalova'da mevsimin ilk kar yağışı

Ajans Haberleri
  • 23.11.2024 18:33
  • Giriş: 23.11.2024 18:33
  • Güncelleme: 23.11.2024 18:33
Kaynak: DHA
Yalova'da mevsimin ilk kar yağışı

Yalova’da fırtına ve sağanağın yerini kara bırakmasıyla Karayolları ekipleri de teyakkuza geçti. Özellikle Süpürgelik mevkisinde etkili olan kar nedeniyle, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yollarda tuzlama çalışması başlattı.

Süpürgelik mevkisinde bulunan bir elektrik direğinin kablosu da yoğun kar yağışı nedeniyle koptu. Yol üzerine düşen kablo bir süre kıvılcım çıkarırken, ihbarla bölgeye sevk edilen UEDAŞ ekipleri, enerjisini kestikleri kabloyu yoldan kaldırdı. (DHA)

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