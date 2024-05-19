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Yalova'da motosiklet ile cipin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 19.05.2024 16:56
  • Giriş: 19.05.2024 16:56
  • Güncelleme: 19.05.2024 16:57
Kaynak: AA
Yalova'da motosiklet ile cipin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde motosiklet ile cipin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Esenköy beldesinde ara sokaktan ana caddeye kontrolsüz şekilde çıkan motosiklet, yoldan geçen cipe çarptı.

Çarpmanın etkisiyle cipin üstünden yere düşen motosiklet sürücüsü, yaralandı.

Çevredekilerin yardımıyla Çınarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza anı bir binada bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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