Yalova'da orman yangını, yarım saatte söndürüldü

YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Esenköy Beldesi Şenköy Soğuksu mevkisindeki ormanda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede büyürken, yangına 3 arazöz 4 itfaiye ekibi ve 3 iş makinesiyle müdahale edildi. Yangın, ekiplerin yarım saatlik müdahaleyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)

Haber: Zehra BAYKAL Kamera: YALOVA, (DHA)