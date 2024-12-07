Yalova'da 'sahte para' ile yakıt alan şüpheliler yakalandı: 2 tutuklama

Yalova'da 'sahte para' ile yakıt alan 2 kişi tutuklandı.

Olay, 5 Aralık’ta saat 20.00 sıralarında Altınova ilçesi Kaytazdere Beldesinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, akaryakıt istasyonuna otomobille gelen 3 kişi, yakıt aldıktan sonra 200 TL ödeme yaparak ayrıldı. Ödeme alan çalışanlardan biri daha sonra paranın sahte olduğu gerekçesiyle, ihbarda bulundu. Konuyla ilgili Altınova İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonucunda kimlik bilgileri tespit edilen H.U., A.A. ve E.Ş. isimli şüpheliler ile olayla bağlantılı olduğu belirlenen S.E., düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise toplam 104 adet 200 TL’lik sahte banknot ele geçirildi.

Şüphelilerden E.Ş ve S.E. sevk edildiği adliyede tutuklanırken, H.U. ve A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.