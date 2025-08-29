Yalova'da sürat teknesinin çarptığı kadın yaralandı
Kaynak: AA
YALOVA (AA) - Yalova'nın Armutlu ilçesinde sürat teknesinin çarptığı kadın hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, İliabat Koyu'nda denize giren Ayşe Betül Terzioğlu'na (70), A.T. idaresindeki sürat teknesi çarptı.
Bacaklarından yaralanan kadın, çevredekilerin yardımıyla denizden çıkarıldıktan sonra, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis tarafından yakalanan A.T, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.